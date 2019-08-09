Общество
Законопроект Минкульта обяжет кинотеатры оповещать зрителей о пожарахПраво.ру 06:21
Все кинотеатры должны утвердить правила посещения кинотеатра, в том числе правила и условия доступа, нахождения и поведения посетителей на территории кинотеатра. Кроме того, в правилах должен прописываться запрет на пронос оружия, ядовитых и радиоактивных материалов, наркотиков и пиротехники.
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Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров
Парламентская газетавчера в 10:08
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