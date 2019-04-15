Общество
Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видеоВедомости 11:29
Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы. Сейчас предлагается ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра.
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Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Соборе Парижской Богоматери начался пожар
Обновлено в 13:38
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Главный врач Кандалакшской ЦРБ покинет свой пост
После рабочей поездки в Кандалакшу, Андрей Чибис поручил руководству минздрава проверить обоснованность жалоб на главврача Кандалакшской больницы.
Обновлено в 04:04
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Автоспорт
Ралли «Дакар» пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии
Официальный сайт гонки "Дакар" сообщает, что в 2020 году ралли-рейд будет проходить в Саудовской Аравии.
Обновлено в 09:23
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Мужчина не смог вывезти из Сочи выигранные в казино деньги
По словам мужчины, часть перевозимых денег являются призовыми и были выиграны им в покерном турнире.
Обновлено в 09:22
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика
В Киеве вычислили заказчика билборда с «концом Порошенко»
Медведев подчеркнул, что отсутствие на билбордах исходных данных не помешало установить их заказчика, так как "следы всегда остаются".
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество
Проезд в электричках предложили сделать бесплатным для льготников
Врио губернатора Петербурга предложил сделать бесплатным проезд в электричках для льготников.
Обновлено в 13:24
Хоккей
Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков
Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Авто
На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line
Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Общество
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Авто
Новый Kia Cerato теперь производят на «Автоторе»
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28