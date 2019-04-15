Общество

Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видеоВедомости 11:29

Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы. Сейчас предлагается ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра.
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Депутаты Госдумы решили не вводить видеофиксацию техосмотра

Коммерсантъ13:02

В правительстве отказались от идеи видеофиксации техосмотра

Говорит Москва05:53

В Федерации автовладельцев оценили отказ от идеи видеофиксации техосмотра

RT на русском12:17

Правительство не поддержало идею видеофиксации техосмотра

Телеканал 360°08:26

Правительство отказалось от идеи ввести видеофиксацию техосмотров

Московский Комсомолец05:57

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Интерфакс05:01

В России отказались от видеофиксации техосмотра

РИА Новости11:55
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В Соборе Парижской Богоматери начался пожар

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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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После рабочей поездки в Кандалакшу, Андрей Чибис поручил руководству минздрава проверить обоснованность жалоб на главврача Кандалакшской больницы.
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Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

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Обновлено в 11:55
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Ралли «Дакар» пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии

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Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
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Происшествия

Мужчина не смог вывезти из Сочи выигранные в казино деньги

По словам мужчины, часть перевозимых денег являются призовыми и были выиграны им в покерном турнире.
Обновлено в 09:22
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Спорт

Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

Обновлено в 10:41
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
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В Киеве вычислили заказчика билборда с «концом Порошенко»

Медведев подчеркнул, что отсутствие на билбордах исходных данных не помешало установить их заказчика, так как "следы всегда остаются".
Обновлено в 13:42
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Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
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Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
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В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС

Обновлено вчера в 10:03
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

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Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество

Проезд в электричках предложили сделать бесплатным для льготников

Врио губернатора Петербурга предложил сделать бесплатным проезд в электричках для льготников.
Обновлено в 13:24
Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
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Авто

На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line

Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

Обновлено в 08:35
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Общество

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
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Новый Kia Cerato теперь производят на «Автоторе»

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
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