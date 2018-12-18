Происшествия

Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу уже завтра
53 новости
13:05

Завтра, 18 декабря, в 10:00, Московский городской суд рассмотрит апелляцию на продление ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, сообщает «Чемпионат.com». Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что надеется на закрытие дела о хулиганстве.
53 новости13:05

Подробнее о событии

Законность ареста Мамаева и Кокорина проверят в суде

Московский Комсомолец17:31

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Эхо Москвы17:16

Суд проверит законность продления ареста Кокорину и Мамаеву

РИА Новости16:11

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина

ТАСС16:11

У Кокорина и Мамаева стена поддержки. Или стена плача?

Спорт-Экспресс11:45

Нобоа, Джуджак, Кураньи и другие поддержали Кокорина перед судом

78.ru12:00

Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы

Комсомольская правда07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском

Обновлено в 05:45
Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

По данным РЕН ТВ, стражи порядка нагрянули в общежитие утром 17 декабря после обращения группы студентов.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Вратарь ФК «Витебск» погиб в автокатастрофе с женой и ребенком

Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком в Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Москве спасли более 20 человек во время пожара в многоэтажке

Обновлено в 15:47
Происшествия

Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье

На перегоне Портновская - Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги двое мужчин были сбиты электропоездом сообщением Дмитров - Кубинка1.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Осужденного браконьера в США обязали пересматривать фильм «Бэмби»

Американский суд заставил браконьера в качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей до конца заключения ежемесячно пересматривать мультипликационный фильм «Бэмби».
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Одессе неизвестные сорвали суд по делу о трагедии в Доме профсоюзов

Неизвестные в понедельник сорвали заседание Малиновского районного суда в Одессе, которой должен был рассматривать дело о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, сообщили в пресс-службе портала "Судебная власть Украины".
Обновлено в 15:06
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

Обновлено в 16:32
Происшествия

Глушаков приехал на допрос в полицию

Обновлено в 10:17
Происшествия

Китаец попал в больницу из-за привычки нюхать свои носки

Обновлено в 11:12
Происшествия

В Москве ввели план «Перехват» после конфликта со стрельбой

Обновлено в 10:07
Происшествия

В Колумбии спасли похищенную родственницу Габриэля Гарсиа Маркеса

Обновлено в 10:56
Происшествия

Суд смягчил приговор модели, укусившей инспектора ГИБДД

Пресненский суд Москвы пересмотрел приговор модели и блогеру Кире Майер, которая в ходе драки избила одного сотрудника ДПС и покусала другого, и назначил ей 1 год и 2 месяца колонии-поселения, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Аргентине из-за странных звуков из гроба прервали похороны

Родственники были вынуждены остановить похоронную процессию, так как из гроба, по словам водителя катафалка, доносились странные звуки.
Обновлено в 15:59
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное