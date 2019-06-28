Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силуРБК 03:44

В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.
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с чего всё началось

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 13:11

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

RT на русском08:18

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

Коммерсантъ06:20

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Газета.Ru06:50

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

Известия05:02

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

РИА Новости04:36

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

Lenta.ru02:18

Вступила в силу новая редакция УК с поправками о «пьяных» ДТП

Интерфакс00:42
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Общество

Синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве

Обновлено в 08:35
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида

Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
Обновлено в 05:13
Авто

Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One

Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Обновлено в 08:30
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым

В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика

Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского

Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Авто

Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре

Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
Кино

Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 08:20
Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Авто

Dodge представил «широкий» седан Charger

Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Экономика

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры

Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.
Обновлено в 08:40
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
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