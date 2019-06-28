Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.

с чего всё началось

В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

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