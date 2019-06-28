Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силуРБК 03:44
В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.
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с чего всё началось
Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.Коммерсантъвчера в 13:11
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Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
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Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида
Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
Обновлено в 05:13
Авто
Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One
Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
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«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
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Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
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Происшествия
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В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Происшествия
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Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
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Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
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Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Авто
Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре
Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
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Политика
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Dodge представил «широкий» седан Charger
Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
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Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
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Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
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Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию
Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
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Происшествия
Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры
Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.
Обновлено в 08:40
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
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Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
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