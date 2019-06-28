Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силуРБК 03:44

В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.
Читать в источнике
с чего всё началось

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 13:11

Подробнее о событии

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

Известия05:02

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

РИА Новости04:36

Вступила в силу новая редакция УК с поправками о «пьяных» ДТП

Интерфакс00:42

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

RT на русском03:35

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

Lenta.ru02:18

Наказания стали серьезнее за «пьяные ДТП»

Газета.Ru05:17

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Коммерсантъвчера в 13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:34
Политика

Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах они обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Завершено расследование дела о краже картины Куинджи из Третьяковки

Обновлено в 06:02
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева

Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди

Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.
Обновлено в 02:43
Кино

Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Общество

Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года

"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:30
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт

На подъезде к аэропорту Шереметьево затопило дорогу

Из-за сильного дождя подъезд к столичному аэропорту Шереметьево серьезно затруднился.
Обновлено в 05:54
Общество

Мария Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Энергетика

Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефти

«По состоянию на 26 июня текущего года из Беларуси в направлении России вытеснено уже 705 200 т нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью», – сказал Ляшенко.
Обновлено в 05:56
Политика

Пока на время. Абхазия закрыла границу с Грузией

Временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией ввела Республика Абхазия, 27 июня сообщает сайт Службы государственной безопасности Абхазии.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

Обновлено в 03:54
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика

Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ

Обновлено в 05:43
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Театры

Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину

Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины

Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Посольство РФ не комментирует вызов атташе в генштаб ВС Турции

Обновлено в 03:46
Происшествия

Россиянин арестован в Токио за граффити у дворца императора

Обновлено в 00:24
Общество

Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян

Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Авто

McLaren представил электрическую версию суперкара 720S для детей

Компания McLaren презентовала копию суперкара McLaren 720S с электромотором, предназначенную для детей.
Обновлено в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное