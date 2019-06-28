Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силуРБК 03:44
В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.
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с чего всё началось
Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.Коммерсантъвчера в 13:11
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Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
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"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
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Экономика
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На подъезде к аэропорту Шереметьево затопило дорогу
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Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
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Пока на время. Абхазия закрыла границу с Грузией
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Обновлено вчера в 16:58
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В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
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«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
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Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
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В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
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Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:00
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Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
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Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.
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