Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силуРБК 03:44

В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.
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с чего всё началось

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 13:11

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Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

Комсомольская правда03:58

Весь джентльменский набор преступника за рулём: Арчаков был пьян, разогнался в городе (в Старой Руссе) до 100 км/ч, пролетел на красный свет... И устроил ДТП. Будет исправляться в колонии-поселении

Ваши новости26 июня в 03:21

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

RT на русском03:35

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

Lenta.ru02:18

Вступила в силу новая редакция УК с поправками о «пьяных» ДТП

Интерфакс00:42

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Коммерсантъвчера в 13:11

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

РБК03:44
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Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика

В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:30
Технологии

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд

Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.
Обновлено в 03:24
Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Общество

ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике

Синди Кроуфорд засняли во время отдыха с семьей в Майами.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка

Похороны солиста «Високосного года» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Кино

«Джокер» с Хоакимом Фениксом покажут на Венецианском фестивале

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли покажут на Венецианском фестивале.
Обновлено в 03:41
Космос

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре

Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Уральцы в селе сами отремонтировали мост: СК завел уголовное дело

Жители за собственные средства и собственными усилиями отремонтировали мост длинной в 60 метров, а СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 03:17
Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено вчера в 01:46
Авто

Hyundai адаптирует седаны к потребностям рынка

Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Общество

Названы самые популярные у иностранцев регионы России

По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Недвижимость

Коллекторы назвали заначку золотым правилом ипотечников

Заначка дает возможность заемщикам вернуться к платежам без потери жилья в случае возникновения финансовых трудностей, отметил вице-президент НАПКА.
Обновлено в 03:55
Футбол

Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб

Обновлено в 03:29
Гаджеты

Intel NNP-I — ускоритель искусственного интеллекта, созданный на основе процессора Ice Lake

Сегодня компания Intel представила другое решение платформы Nervana — процессор NNP-I.
Обновлено вчера в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
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