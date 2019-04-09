Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 годаИнтерфакс 08:14
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
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Вступление этого закона в силу никак не повлияет на пользователей интернета. Все сравнения и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности.
— Леонид Левин, депутатРИА Новости 08:28
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Комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во II чтении законопроект об устойчивой работе рунета
Rambler News Service08:25
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