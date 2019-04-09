Политика
Закон о «суверенном рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 годаКоммерсантъ 12:17
Депутаты доработали законопроект о «суверенном рунете». Согласно поправкам ко второму чтению, закон должен вступить в силу 1 ноября 2019 года, сообщил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Ранее в законопроекте не было нормы о сроках вступления в силу.
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Вступление этого закона в силу никак не повлияет на пользователей интернета. Все сравнения и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности.
— Леонид Левин, депутатРИА Новости 08:28
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Комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во II чтении законопроект об устойчивой работе рунета
Rambler News Service08:25
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