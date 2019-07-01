Экономика

Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силуЭкономика сегодня 02:14

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России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок. Упрощение процедур направлено на повышение эффективности работы, особенно при реализации нацпроектов.
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Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силу

Экономика сегодня02:14

Закон о совершенствовании системы госзакупок вступил в силу

Агентство Москвавчера в 17:00

В России упрощаются процедуры госзакупок

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Процедуры госзакупок будут упрощены в России

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