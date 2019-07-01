Экономика
Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силуЭкономика сегодня 02:14
России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок. Упрощение процедур направлено на повышение эффективности работы, особенно при реализации нацпроектов.
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Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Обновлено в 02:06
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
В Японии запретили курение в общественных местах
Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Общество
В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов
К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.
Обновлено в 02:24
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Технологии
Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним
Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Политика
Русскому языку на Украине быть: у Зеленского сделали новое заявление
Андрей Богдан, глава Администрации президента Украины, заявил, что в Донбассе можно сделать русский язык региональным, но при условии, что государственным остается украинский, а сама территория непризнанных республик вернется под "крыло" Киева.
Обновлено в 03:07
Транспорт
В Екатеринбурге откроют Макаровский мост
В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази
Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Экономика
В России вырос тариф на «Платон»
Следующая индексация произойдет 1 февраля 2020 года — тогда тариф вырастет еще на 16 копеек и составит 2,2 рубля за километр.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев
МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено вчера в 11:45