Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силуЭкономика сегодня 02:14

России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок. Упрощение процедур направлено на повышение эффективности работы, особенно при реализации нацпроектов.

Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силу

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