Экономика
Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силуЭкономика сегодня 02:14
России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок. Упрощение процедур направлено на повышение эффективности работы, особенно при реализации нацпроектов.
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Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази
Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока
Зачастую в магазинах молоко определенных марок выкладывают на отдельных витринах без охлаждения. Это продукт долгого хранения с добавками.
Обновлено в 01:40
Недвижимость
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва на Ямале
Шестеро рабочих пострадали от взрыва на Ямале, сообщили редакции «МК Ямал» собственные источники.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Красноярске горит пятиэтажный дом
Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.
Обновлено в 01:33
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В затопленном иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно
В иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно в связи с тем, что оказались затопленными несколько бензоколонок, сообщил глава регионального парламента Сергей Сокол.
Обновлено в 01:53
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
Новые результаты исследований свидетельствуют о том, что такие черные дыры быстрого распада действительно формировались исключительно в ранней стадии образования Вселенной.
Обновлено 29 июня в 03:22
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта «Академическую»
Обновлено в 01:15
Транспорт
Николай Валуев угодил в ДТП на «дороге смерти» в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 12:37
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Рабочий погиб под асфальтовым катком на «Сортавале»
Сегодня, 1 июля, около 7:35 на 118-м километре трассы «Сортавала» под дорожным катком погиб рабочий.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Путешествия
Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле
В середине лета дешевле всего можно забронировать отели на Бали, в Таиланде, Турции, Болгарии и Белоруссии, сообщает Ostrovok.ru Аналитики сервиса онлайн-бронирования выяснили, где российские туристы могут недорого забронировать гостиницу на июль.
Обновлено в 02:14
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных
Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу В городе Тулун Иркутской области спасатели МЧС и кинологи питомника "К-9" Иркутска снимают домашних животных с крыш и возвышенностей и выводят на берег.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Вы настолько устали, что вам придется уделить максимум внимания своему здоровью.
Обновлено 29 июня в 02:06
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено вчера в 12:22
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21