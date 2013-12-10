Политика
Госдума приняла закон об отмене роуминга в России
Госдума приняла закон об отмене роуминга в РоссииRT на русском05:33
Государственная дума в ходе заседания приняла закон об отмене национального роуминга на территории России. Автором инициативы, как указывает РИА Новости, выступили депутаты от «Справедливой России», которые внесли соответствующие предложение на рассмотрение нижней палаты парламента летом 2017 года.
RT на русском05:33
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с чего всё началось
Как отмечали авторы закона, национальный роуминг — то есть применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте является «ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».Государственная Дума РФ05:20
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