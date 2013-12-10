Как отмечали авторы закона, национальный роуминг — то есть применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте является «ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».

с чего всё началось

Государственная дума в ходе заседания приняла закон об отмене национального роуминга на территории России. Автором инициативы, как указывает РИА Новости, выступили депутаты от «Справедливой России», которые внесли соответствующие предложение на рассмотрение нижней палаты парламента летом 2017 года.

Госдума приняла закон об отмене роуминга в России

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