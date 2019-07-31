Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулахМир Белогорья вчера в 09:26
Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
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с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газетавчера в 01:10
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Ипотечные каникулы и номерные знаки прямо в автосалонах: Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Комсомольская правдавчера в 05:38
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
Обновлено в 05:11
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
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Галкин осудил россиян за реакцию на сибирские пожары
Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
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Обновлено в 04:31
Финансы
Российские банки открыли охоту на предпенсионеров
Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.
Обновлено в 05:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
ЖКХ
РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза
Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
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Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»
Обновлено в 05:29
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером
Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.
Обновлено в 03:56
ЖКХ
На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска
В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах
Обновлено в 00:24
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Энергетика
«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение
"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Игры
Borderlands 3 отправилась в печать
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады
Ряд категорий контрактников с 1 сентября ежемесячно будут получать 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:10