с чего всё началось

Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Экономика Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Общество Галкин осудил россиян за реакцию на сибирские пожары Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири.

Политика МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.

Финансы Российские банки открыли охоту на предпенсионеров Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.

ЖКХ РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС "Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.

Баскетбол ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.

ЖКХ На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.

Путешествия Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.

Армия и оружие Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии» Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Политика Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".

Энергетика «Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение "Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.

Финансы Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.

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Происшествия Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.

Политика Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.