Экономика
Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»URA.Ru 30 июля в 21:33
Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах». Взять перерыв при выплате жилищного кредита можно только один раз.
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с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газетавчера в 01:10
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Ипотечные каникулы и номерные знаки прямо в автосалонах: Что изменится в жизни россиян с 1 августа
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