с чего всё началось

Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах». Взять перерыв при выплате жилищного кредита можно только один раз.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Происшествия Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Футбол Семак: Всегда относился к VAR положительно Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая с нынешнего сезона используется в Российской Премьер-лиге.

Армия и оружие Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии» Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17 Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.

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Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Здоровье Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Общество В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

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Наука В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.

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