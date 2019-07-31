с чего всё началось

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

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