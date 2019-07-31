Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в РоссииИзвестия вчера в 23:45

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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В официальном документе
 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газета01:10

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В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

РБК03:42

C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы

ИА СИА-Пресс29 июля в 03:56

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

Интерфакс01:10

Вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Сибдом00:51

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

Известиявчера в 23:45

31 июля в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Комсомольская правдавчера в 23:50

Банки не ожидают, что у россиян будет большой спрос на «ипотечные каникулы»

РИА Новости02:10
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