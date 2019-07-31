Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силуИнтерфакс вчера в 17:16

В среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Согласно принятому Госдумой 18 апреля документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более полугода.
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с чего всё началось
В официальном документе
 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
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