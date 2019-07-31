с чего всё началось

В среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Согласно принятому Госдумой 18 апреля документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более полугода.

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу

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