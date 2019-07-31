с чего всё началось

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

Происшествия Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

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Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

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Общество Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.

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