Экономика
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в РоссииИзвестия вчера в 23:45
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
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Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
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Путешествия
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Транспорт
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Экономика
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Общество
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Общество
Утвержден список потенциально опасных пород собак
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К 2025 году дефицит мест в школах Екатеринбурга вырастет до 49 тысяч
До 2025 года в Екатеринбурге пообещали построить 27 детсадов и 22 школы.
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Общество
Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии
Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.
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Самой популярной моделью в сегменте SUV по-прежнему остается компактный кроссовер Hyundai Creta, на котором за отчётный период остановили свой выбор 5 955 покупателей. на второй строчке оказался Renault Duster, его показатель 3 547 проданных единиц, а замкнул тройку лидеров с результатом 3 234 экземпляра — Volkswagen Tiguan.
Обновлено в 02:50
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Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика
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Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
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Обновлено вчера в 01:24
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
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Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
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Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Общество
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Авто
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Обновлено в 01:05
Общество
Глава Екатеринбурга оценил стоимость реставрации заброшенной больницы
Больница является памятником культуры федерального значения, и она будет восстановлена в тех же размерах, пообещал градоначальник.
Обновлено в 03:56
Экономика
Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
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Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05