Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в РоссииU24.news 03:58
В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 августа можно уходить на ипотечные каникулы и по-новому получать автомобильные знаки
Комсомольская правда05:38
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:04, Ашберн
Политика
В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины
Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Стало известно оружие, уничтожившее украинские Ил-76 в Ливии
По предварительной информации, оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.
Обновлено в 14:35
Авто
Рассекречена базовая комплектация нового Suzuki Jimny для России
Компания Suzuki раскрыла базовую комплектация внедорожника Jimny нового поколения, который поступит в продажу на российском рынке ближе к началу осени.
Обновлено 29 июля в 05:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»
В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Интернет
Google представил обновление для Chrome
Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome.
Обновлено в 14:59
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Футбол
Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА
Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ
Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 09:55
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами
Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.
Обновлено в 17:27
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика
Оппозиция в Москве подала заявки на три митинга
Сообщается, что зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали заявки на проведение митингов 10 и 11 числа.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Политика
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии
По словам ведущей программы «Жить здорово!», Валерия вдохновила, наконец, заняться спортом и ее саму.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Врачи назвали первый признак алкоголизма
Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено в 13:09
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Общество
К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51