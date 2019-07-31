Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в РоссииU24.news 03:58

В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
В официальном документе
 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газета01:10

Подробнее о событии

В августе ждите новый пункт в платежках за ЖКХ и еще шесть изменений

URA.Ru15:02

Форс-мажорная ипотека

Российская газета14:56

С 1 августа можно уходить на ипотечные каникулы и по-новому получать автомобильные знаки

Комсомольская правда05:38

Что такое «ипотечные каникулы» и как их попросить у банка

РИА Новости07:42

Ипотечные каникулы: как заемщикам воспользоваться новой льготой

РБК06:17

«Ипотечные каникулы» в России не приведут к переплатам заемщиков - Сбербанк

Интерфакс06:09

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

RT на русском11:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:04, Ашберн
Политика

В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины

Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

Стало известно оружие, уничтожившее украинские Ил-76 в Ливии

По предварительной информации, оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.
Обновлено в 14:35
Авто

Рассекречена базовая комплектация нового Suzuki Jimny для России

Компания Suzuki раскрыла базовую комплектация внедорожника Jimny нового поколения, который поступит в продажу на российском рынке ближе к началу осени.
Обновлено 29 июля в 05:21
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»

В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Общество

В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда

«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Интернет

Google представил обновление для Chrome

Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome.
Обновлено в 14:59
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Футбол

Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Обновлено в 18:04
Футбол

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ

Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 09:55
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами

Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.
Обновлено в 17:27
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика

Оппозиция в Москве подала заявки на три митинга

Сообщается, что зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали заявки на проведение митингов 10 и 11 числа.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Политика

Погребинский: Порошенко не вернется на Украину

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии

По словам ведущей программы «Жить здорово!», Валерия вдохновила, наконец, заняться спортом и ее саму.
Обновлено в 12:46
Здоровье

Врачи назвали первый признак алкоголизма

Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено в 13:09
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Общество

К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий

К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
Общество

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
ещё по теме
Главное