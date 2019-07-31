с чего всё началось

В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России

Политика В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Армия и оружие Стало известно оружие, уничтожившее украинские Ил-76 в Ливии По предварительной информации, оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.

Авто Рассекречена базовая комплектация нового Suzuki Jimny для России Компания Suzuki раскрыла базовую комплектация внедорожника Jimny нового поколения, который поступит в продажу на российском рынке ближе к началу осени.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.

Политика Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

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Происшествия В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн» В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Общество В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда «31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.

Интернет Google представил обновление для Chrome Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome.

Футбол Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.

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Армия и оружие Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.

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