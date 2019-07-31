Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока
Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Общество
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Политика
Белый дом в США обнесут четырехметровым забором
На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Сухой Суперджет экстренно сел в Самаре
31 июля, в 02:17 по московскому времени вылетевший из Краснодара в Тюмень рейс зашёл на аварийную посадку в аэропорту города Самара.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами
Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.
Обновлено в 08:55
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Общество
У британской королевы обнаружились в Москве четыре квартиры
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Общество
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Обновлено в 09:33
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Музыка
Группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
Обновлено в 06:53