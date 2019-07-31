Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газета01:10

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Ипотека на каникулах

Российская газета12:23

Ипотечные каникулы: как заемщикам воспользоваться новой льготой

РБК06:17

Банки не ждут спроса на «ипотечные каникулы»

Интерфакс09:31

Эксперт считает, что только 2% заемщиков возьмут «ипотечные каникулы»

ТАСС07:30

Что такое «ипотечные каникулы» и как их попросить у банка

РИА Новости07:42

В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах

Комсомольская правда09:21

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

RT на русском11:57
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока

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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

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Обновлено в 12:34
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

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Экономика

«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
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Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Общество

Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету

Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Общество

Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Политика

Белый дом в США обнесут четырехметровым забором

На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Сухой Суперджет экстренно сел в Самаре

31 июля, в 02:17 по московскому времени вылетевший из Краснодара в Тюмень рейс зашёл на аварийную посадку в аэропорту города Самара.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

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Экономика

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Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
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Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
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Общество

СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.
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В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
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Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

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