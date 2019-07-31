с чего всё началось

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

Политика Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Космос Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Политика Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.

Экономика «Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).

Политика Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2» Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.

Общество Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Общество Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Белый дом в США обнесут четырехметровым забором На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора.

Происшествия Сухой Суперджет экстренно сел в Самаре 31 июля, в 02:17 по московскому времени вылетевший из Краснодара в Тюмень рейс зашёл на аварийную посадку в аэропорту города Самара.

Шоу-бизнес Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Общество СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Политика Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.