Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 августа можно уходить на ипотечные каникулы и по-новому получать автомобильные знаки
Комсомольская правда05:38
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Музыка
Музыкальный фестиваль Woodstock-50 отменили
Woodstock Music & Art Fair («Вудсток») прошел с 15–18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк, США) и стал одним из самых знаменитых рок-фестивалей в истории.
Обновлено в 19:58
Политика
Медведев прибыл в Красноярск на совещание по вопросу лесных пожаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:09
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
Обновлено в 03:14
Здоровье
На Кубани рекордно снизилась младенческая смертность
Обновлено в 01:53
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Общество
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
По подсчетам The Insider, связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол
«Челси» обыграл «Зальцбург» в товарищеском матче
Обновлено в 16:10
Общество
Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Здоровье
В Свердловской области 100 ФАПов оснастят интернетом
100 свердловских фельдшерско-акушерских пунктов получат до конца 2019 года более двух тысяч компьютеров.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали четверо мирных граждан
В рядах противника есть убитые и раненые. 22 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей и десятки получили ранения.
Обновлено в 18:24
Политика
США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана
Вашингтон продлит исключения из санкций для ядерных объектов Ирана.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты
Аэропорт Читы из-за тумана перестал принимать самолеты, рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ.
Обновлено в 20:07