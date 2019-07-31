с чего всё началось

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Общество Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская» Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.

Авто Универсал Porsche Panamera Sport Turismo заметили на тестах Компания Porsche проводит дорожные испытания новой версии универсала Panamera Sport Turismo.

Культура Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Политика Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам После премьер отправится с рабочим визитом в Читу Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, чтобы провести совещание по ситуации с лесными пожарами, передает ТАСС.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Анже» "Анже" и "Арсенал" сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче. У английского клуба отличился Рис Нелсон, у французского - Фарид Эль Мелали.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019 Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.

Происшествия Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Общество Скончалась зампредседателя КС Ольга Хохрякова Хохрякова работала в Конституционном суде с 1994 года, а с 2008 занимала должность заместителя председателя суда.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.

Футбол «Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Политика Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Путин облегчил получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.

Общество Названы самые похищаемые в российских магазинах товары Всего из магазинов с системой NtechLab с начала года похитили товаров на 38 млн рублей.