Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газета01:10

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URA.Ru15:02

Форс-мажорная ипотека

Российская газета14:56

Ипотечные каникулы: как заемщикам воспользоваться новой льготой

РБК06:17

Банки не ждут спроса на «ипотечные каникулы»

Интерфакс09:31

Эксперт считает, что только 2% заемщиков возьмут «ипотечные каникулы»

ТАСС07:30

Что такое «ипотечные каникулы» и как их попросить у банка

РИА Новости07:42

Эксперт оценил риск спекуляций после появления «ипотечных каникул»

Rambler News Service10:17
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Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Обновлено в 14:20
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Общество

Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»

Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
Обновлено в 14:27
Авто

Универсал Porsche Panamera Sport Turismo заметили на тестах

Компания Porsche проводит дорожные испытания новой версии универсала Panamera Sport Turismo.
Обновлено в 08:33
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Политика

Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам

После премьер отправится с рабочим визитом в Читу Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, чтобы провести совещание по ситуации с лесными пожарами, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика

В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Анже»

"Анже" и "Арсенал" сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче. У английского клуба отличился Рис Нелсон, у французского - Фарид Эль Мелали.
Обновлено в 15:26
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019

Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Обновлено в 11:17
Происшествия

Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде

СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Общество

Скончалась зампредседателя КС Ольга Хохрякова

Хохрякова работала в Конституционном суде с 1994 года, а с 2008 занимала должность заместителя председателя суда.
Обновлено в 11:20
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче

Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.
Обновлено в 14:00
Общество

Поразивший Илона Маска студент из России собрал свою вторую машину

Обновлено в 11:40
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика

Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Путин облегчил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
Обновлено в 01:24
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Общество

Названы самые похищаемые в российских магазинах товары

Всего из магазинов с системой NtechLab с начала года похитили товаров на 38 млн рублей.
Обновлено в 03:13
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
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