Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Общество
К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
Обновлено в 10:15
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Политика
Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Прожиточный минимум российских пенсионеров пересчитают по-новому
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 02:40
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров
Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Югре кассирша похитила из банка более 5,7 млн рублей
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудница банка похитила из кассы более 5,7 миллиона рублей.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения
Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала себя до похудения
Мария Кожевникова "новым" снимком в Instagram решила замотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28