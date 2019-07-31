В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.

Политика Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Политика Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).

Экономика Прожиточный минимум российских пенсионеров пересчитают по-новому Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Шоу-бизнес Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова показала себя до похудения Мария Кожевникова "новым" снимком в Instagram решила замотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Армия и оружие В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35 Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Экономика Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Космос Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.