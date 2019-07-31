Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Ипотека на каникулах

Российская газета12:23

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

RT на русском11:57

Что такое «ипотечные каникулы» и как их попросить у банка

РИА Новости07:42

Эксперт считает, что только 2% заемщиков возьмут «ипотечные каникулы»

ТАСС07:30

В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах

Комсомольская правда09:21

Банки не ждут спроса на «ипотечные каникулы»

Интерфакс09:31

Ипотечные каникулы: как заемщикам воспользоваться новой льготой

РБК06:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество

К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий

Обновлено в 10:15
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено в 06:56
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Политика

Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

Прожиточный минимум российских пенсионеров пересчитают по-новому

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 02:40
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
Обновлено в 11:14
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Югре кассирша похитила из банка более 5,7 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудница банка похитила из кассы более 5,7 миллиона рублей.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения

Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала себя до похудения

Мария Кожевникова "новым" снимком в Instagram решила замотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Экономика

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Космос

Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Политика

ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Футбол

«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
ещё по теме
Главное