с чего всё началось

В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Банки не ждут спроса на «ипотечные каникулы»

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