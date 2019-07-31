Экономика

Банки не ждут спроса на «ипотечные каникулы»Интерфакс 09:31

В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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с чего всё началось
В официальном документе
 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
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