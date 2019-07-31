с чего всё началось

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Политика Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая потребовала защиты у британского суда Принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн, жена правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда Аль-Мактума, впервые появилась на публике после своего нашумевшего побега.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Общество AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.

Происшествия Судебного пристава задержали в Тюмени за перевозку наркотиков В Тюмени задержали замначальника городского отдела судебных приставов Айрата Халлиулина. Его подозревают в перевозке наркотиков.

Происшествия Виновник ДТП на Невском рассказал на видео о причинах своего побега В ДТП серьезно пострадала и была госпитализирована женщина-водитель другого автомобиля. Сам виновник происшествия с места аварии скрылся.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол Семин: тоже жду трансферов «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Экономика Росстат опубликовал данные о росте бедности в России Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.

Футбол Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, когда бывший муж Дарьи, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, имеет право общаться со своими детьми.

Финансы Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Экономика «Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК» «Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.

Армия и оружие В США представили эскизный проект американского аналога «Авангарда» Американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сделали эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Здоровье Назван популярный овощ, который «убивает» зубы Специалисты пояснили, что вред сахара для зубов — своего рода миф.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Баскетбол Чемпион НБА Мозгов перешел в «Химки» Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленда" россиянин Тимофей Мозгов перешел в подмосковные "Химки".

Футбол Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак» Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.