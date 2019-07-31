Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Общество
Прошедшее 30 июля стало самым холодным днем месяца в Москве
Вторник в столице оказался самым холодным днем с начала июля, однако в среду стоит ждать еще более холодной погоды, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
В одном из городов Приамурья паводок побил «рекорд» 2013 года
Рост уровня воды в реке Томь в городе Белогорске до отметки выше 430 сантиметров, которая была достигнута во время наводнения в 2013 году, несколько дней назад предсказали гидрологи.
Обновлено в 03:06
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.
Обновлено в 03:29
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Первая Diablo теперь доступна в браузере
Как пишет портал PC Gamer, её может запустить любой желающий. В бесплатной версии доступно 2 первых подземелья и один класс персонажей.
Обновлено в 03:18
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено 29 июля в 02:20
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Глава Иркутской области отреагировал на слова об «экологическом Чернобыле»
Заявления Росприроднадзора о «новом Чернобыле», местом которого может стать Иркутская область, являются безответственными.
Обновлено в 03:36
Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Политика
«Альянс патриотов Грузии» устроил пророссийский митинг в центре Батуми
Митинг в поддержку улучшения отношений с Россией проходит в центре Батуми.
Обновлено 28 июля в 11:23
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 15:09