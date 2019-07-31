Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газета01:10
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Политика
Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни
Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.
Обновлено 29 июля в 04:30
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Росстат подсчитал уровень бедности в России
Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июля в 10:39
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Наталья Бардо поделилась редким фото с сыном
31 мая 2016 года Наталья Бардо впервые стала мамой: на свет появился ее сын Эрик от режиссера Марюса Вайсберга.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продлен
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие
Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км
Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто
Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири
Обновлено вчера в 15:51
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Свердловской области закроют шесть нелегальных палаточных лагерей
«Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты МЧС отмечают отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 метров)», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны
В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного
Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено вчера в 10:28