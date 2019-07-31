с чего всё началось

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

Политика Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.

Политика Зеленский не вернет воду в Крым По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Экономика Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.

Авто Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).

Экономика Росстат подсчитал уровень бедности в России Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Экономика Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Шоу-бизнес Наталья Бардо поделилась редким фото с сыном 31 мая 2016 года Наталья Бардо впервые стала мамой: на свет появился ее сын Эрик от режиссера Марюса Вайсберга.

Политика Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продлен Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Армия и оружие Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Экономика Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Футбол Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.

Политика Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.

Происшествия В Свердловской области закроют шесть нелегальных палаточных лагерей «Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты МЧС отмечают отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 метров)», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествия В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.