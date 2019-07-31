Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГазета.Ru 00:15

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газета01:10

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В августе ждите новый пункт в платежках за ЖКХ и еще шесть изменений

URA.Ru15:02

Форс-мажорная ипотека

Российская газета14:56

С 1 августа можно уходить на ипотечные каникулы и по-новому получать автомобильные знаки

Комсомольская правда05:38

Эксперт считает, что только 2% заемщиков возьмут «ипотечные каникулы»

ТАСС07:30

Что такое «ипотечные каникулы» и как их попросить у банка

РИА Новости07:42

Ипотечные каникулы: как заемщикам воспользоваться новой льготой

РБК06:17

Банки не ждут спроса на «ипотечные каникулы»

Интерфакс09:31
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Происшествия

Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево

Как удалось установить, мальчик воспользовался тем, что его отцу пришлось ненадолго отлучиться, и сел в общественный транспорт, следовавший в аэропорт Шереметьево.
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Армия и оружие

Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами

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Обновлено в 17:27
Общество

Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»

Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

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Обновлено в 11:19
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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика

Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму

Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
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Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Финансы

Дефицит бюджета Саудовской Аравии вырос до $8,9 млрд

Бюджетный дефицит достигает 33,5 млрд риалов ($8,9 млрд) по сравнению с 7,4 млрд риалов за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 17:24
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«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Общество

The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны

The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Общество

Москва названа лучшим студенческим городом России

Обновлено в 10:25
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Экономика

Правительство заставит компании строить суда в РФ

Правительство заставит компании строить суда в РФ Правительство собирается загрузить российские верфи, обязав бизнес использовать суда местной постройки для некоторых видов деятельности, в том числе перевозок энергетических грузов по Севморпути и каботажных перевозок.
Обновлено в 16:33
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Энергетика

«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»

"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Культура

Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию

Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

Обновлено в 19:53
Технологии

Легальные онлайн-кинотеатры получат специальную метку

Пользователи Рунета смогут быстро отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских ресурсов благодаря специальной метке, которой поисковики будут помечать легальные площадки.
Обновлено в 04:11
Экономика

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Наука

Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи

Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено в 16:03
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
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Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Общество

Потребительскую корзину предлагают разделить на мужскую и женскую

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали новые рекомендации по составу потребительских корзин отдельно для мужчин, женщин и детей разного возраста.
Обновлено в 03:10
Футбол

Черевченко: «Никаких потерь нет, готовимся к „Нефтчи“»

Никаких потерь нет, - цитирует Черевченко ТАСС. Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в Баку. Начало в 20.00 по московскому времени.
Обновлено в 14:30
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Наука

Российские физики создали первый «медный» аналог графена

Обновлено в 09:40
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
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