Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в РоссииИзвестия вчера в 23:45

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах

31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период.
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