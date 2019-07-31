с чего всё началось

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

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