Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.
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Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
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