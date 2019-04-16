Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

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