Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Экономика Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.

Театры Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.

Авто Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.

Политика В штабе Зеленского опровергли данные об аренде стадиона для дебатов В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не владеют информацией о заключении соглашения об аренде национального спорткомплекса «Олимпийский» для дебатов 19 апреля.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев сбросил центнер Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.

Здоровье Эксперт назвал рождение детей с помощью ЭКО в России повседневностью Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова» Минздрава России Геннадий Сухих.

Политика Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина» Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

Политика Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока В ходе выступления ао итогам переговоров Лавров сообщил, что стороны «подробно говорили о положении дел на Ближнем Востоке и севере Африки».

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.

Политика Порошенко пообещал разогнать всех губернаторов Президент Украины Петр Порошенко пообещал уволить всех губернаторов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Культура Дженнифер Лопес станет иконой моды Америки Стиль Дженнифер Лопес – смелый, бескомпромиссный и всегда запоминающийся, - заявил президент и главный исполнительный директор CFDA Стивен Колб.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Здоровье В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.