Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Технологии
Apple Books изучает российский рынок
Несколько представителей Apple Books посетили с визитом Россию и встретились с крупными российскими издательствами, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных российских издательств.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Происшествия
На Кубани раскрыли деятельность финансовой пирамиды
На Кубани сотрудники УЭБ (Управление экономической безопасности) и ПК (противодействия коррупции) ГУ МВД по краю задержали 48-летнего директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александра Богомаза.
Обновлено в 06:58
Финансы
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Футбол
Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое компания Volkswagen провела преддверии шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV.
Обновлено в 01:33
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Политика
Минфин предложил легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий
Минфин России разработал проект изменений в законодательство, направленных на легализацию продажи ювелирных изделий в интернете, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Общество
Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО
Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Происшествия
У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль
Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Авто
Volkswagen Touareg получил новую комплектацию в России
Обновлено в 06:07
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (СКD).
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Как выглядит Саша Савельева после родов
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Обновлено в 05:02
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки
Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент
Обновлено в 08:39
Политика
В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram
Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Копейчане пожаловались главе региона на нехватку скорых
Есть на что пожаловаться и горожанам. Люди рассказали Алексею Текслеру о нехватке машин скорой помощи.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.
Обновлено в 06:09