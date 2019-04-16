Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.
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Законопроект об ипотечных каникулах прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05:11

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах

ТАСС05:43

«Отсрочка до полугода»: Во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах приняли в ГД

Царьград06:32

Законопроект об ипотечных каникулах прошел второе чтение

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Парламентская газета05:13

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

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