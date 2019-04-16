Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтенииАМИТЕЛ 12:51

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект об ипотечных каникулах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В редакцию второго чтения внесены поправки, согласно которым из‑под действия "каникул" выводятся ипотечные кредиты на "роскошное" жилье.

Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении

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