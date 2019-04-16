Экономика
Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтенииАМИТЕЛ 12:51
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект об ипотечных каникулах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В редакцию второго чтения внесены поправки, согласно которым из‑под действия "каникул" выводятся ипотечные кредиты на "роскошное" жилье.
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Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
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