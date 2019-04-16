Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru вчера в 06:16

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Политика NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.

Хоккей «Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.

Общество Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что, если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.

Армия и оружие СМИ пытаются разобраться, что США скрывают на базе Ванденберг Нет другого объяснения, которое приходит на ум, кроме того, что здесь скрывается невероятно продвинутое секретное авиационное изделие, которому требуется много места.

Наука Ученые назвали опасный для жизни пульс Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.

Космос Астрономы обнаружили в космосе маневрирующий спутник нового класса Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики обнаружили на геостационарной орбите, где находятся практически все спутники связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.

Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Общество Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.

Наука Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.

Кино В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.

Технологии «Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.

Политика Волочкова вызвала Навального на дуэль на шпагатах Не остался в стороне и Алексей Навальный, который в свежем выпуске «Навальный LIVE» ехидно прокомментировал любовь Волочковой к демонстрации незаурядных шпагатных навыков на фоне самых разных пейзажей — достаточно заглянуть в её Instagram, чтобы понять, что имел в виду оппозиционер.

Политика Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).