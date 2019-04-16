Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.
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Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Газета.Ru06:16

Чиновникам могут дать полгода на отказ от зарубежных активов, полученных в наследство

Парламентская газета05:49

«Отсрочка до полугода»: Во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах приняли в ГД

Царьград06:32

Законопроект об ипотечных каникулах прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05:11

Госдума во II чтении ввела ипотечные каникулы по кредитам до 15 млн руб

РИА Новости05:20

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Дума ТВ05:10

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах

ТАСС05:43
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По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

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Госдума приняла закон об устойчивом Рунете

Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
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В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
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Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
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Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
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Обморок у водителя стал причиной ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Причиной ДТП с рейсовым автобусом на востоке Москвы стала потеря сознания у водителя.
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Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
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В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си

Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

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