Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтенииГазета.Ru 06:16
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации.
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Чиновникам могут дать полгода на отказ от зарубежных активов, полученных в наследство
Парламентская газета05:49
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
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Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
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В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда
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Обновлено в 06:30
Происшествия
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Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
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Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
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Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Авто
Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu
В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
Обновлено вчера в 04:31
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Технологии
Google фильтрует 80% запрещенного в России контента
«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Транспорт
В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков
Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Обморок у водителя стал причиной ДТП с рейсовым автобусом в Москве
Причиной ДТП с рейсовым автобусом на востоке Москвы стала потеря сознания у водителя.
Обновлено в 04:38
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой
Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50