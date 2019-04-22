Экономика

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулахПарламентская газета 06:50

Россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить отсрочку по выплате ипотечного кредита сроком до полугода. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
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Совет федерации одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъ06:47

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

RT на русском07:18

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Вести.Ru07:14

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru07:26

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

РИА Новости06:38

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Парламентская газета06:50

Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку

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