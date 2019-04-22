Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулахПарламентская газета 06:50
Россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить отсрочку по выплате ипотечного кредита сроком до полугода. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
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Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку
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