Закон о запрете хостелов в жилых домах принят в окончательной редакцииРИА СуперОмск 04:59

Сегодня мы простым большинством принимаем закон в редакции, представленной согласительной комиссии. Добавилась только одна статья, о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс... Я подчиняюсь решению согласительной комиссии.

В четверг, 4 апреля, на пленарном заседании депутаты Госдумы в окончательной редакции приняли поправки в Жилищный кодекс РФ, ограничивающие размещение хостелов в многоквартирных жилых домах.

Закон о запрете хостелов в жилых домах принят в окончательной редакции

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