Политика

Закон о «суверенном рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 годаКоммерсантъ 12:17

Депутаты доработали законопроект о «суверенном рунете». Согласно поправкам ко второму чтению, закон должен вступить в силу 1 ноября 2019 года, сообщил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Ранее в законопроекте не было нормы о сроках вступления в силу.
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Леонид Левин
Поскольку положения проекта предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня, вступление закона в силу отложено до ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.
— Леонид Левин, депутатПРАЙМ 08:08

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