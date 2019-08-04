Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Армия и оружие США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Футбол ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Гаджеты Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.

Экономика НОВАТЭК перебежал «Газпрому» Европу Российские СПГ и трубопроводный газ стали основными конкурентами в ЕС Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК.

Наука В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Происшествия Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Экономика В Минфине США разъяснили новые санкции против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Политика Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Футбол Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел» Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.

Авто В США продадут редкий кабриолет Porsche 911 Turbo S Exclusive Series Лимитированная серия модели Porsche 911 Turbo S Cabriolet была выпущена тиражом в количестве 200 экземпляров.

Происшествия В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.