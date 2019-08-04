Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РоссииГазета.Ru 02:19

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.
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В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

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