Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РоссииГазета.Ru 02:19
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.
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Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
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