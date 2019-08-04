Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РоссииГазета.Ru 02:19
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.
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Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Авто
Самые-самые: лучшие и худшие тачки «Форсажа»
В первый день августа состоялась премьера девятой части «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», что послужило поводом для создания видеорейтинга автомобилей, снявшихся в этой серии фильмов, идущей с 2001 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Здоровье
Установлена необходимость использования зубной пасты со фтором
Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день не меньше 2-3 минут пастой, содержащей фтор.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Штормовое предупреждение объявили по Томской области
Штормовое предупреждение объявили по Томской области Синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных природных явлениях на территории Томской области в понедельник.
Обновлено в 04:10
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В массовом ДТП на Волжской ГЭС 5-летнему ребенку оторвало руку
Очевидцы аварии в городе-спутнике уточняют, что два человека погибли. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает Ansa.
Обновлено в 01:39
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии
На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сегодня, 4 августа, пройдет матч за Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено вчера в 20:51
Наука
В этом месяце в Китае откроется подразделение The Boring Company
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Кино
По мотивам мультфильма Винкс снимут игровой сериал
Новый сериал вновь расскажет о приключениях фей Блум, Флоры, Музы, Лейлы, Текны и Стеллы в школе магии.
Обновлено в 00:00
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
"Ребята отдали все силы, но победить не удалось" Матч между "Спартаком" и "Динамо" получился достаточно боевым, как и подобает дерби, но при этом завершился без забитых мячей.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче
Во время матча чемпионата Боливии по футболу между "Олвейз Рэди" и "Боливаром" главный судья мотивировал свое решение назначить пенальти использованием видеоассистента рефери (VAR), однако данная система в турнире не применяется.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Обновление Windows 10 превращает ноутбуки Dell в «кирпичи»
Пользователи Reddit столкнулись с тем, что обновление 1903 превращает ноутбуки Dell в бесполезные «кирпичи».
Обновлено вчера в 21:01
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
Обновлено вчера в 20:08