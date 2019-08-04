Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РоссииГазета.Ru 02:19

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.
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В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

РИА Новости00:21

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Эхо Москвы05:00

В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС

RT на русском02:27

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Московский Комсомолец07:39

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Российская газетавчера в 21:00

Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС: пока для 14-и регионов

REGNUMвчера в 17:00

Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт

Википедия страхованиявчера в 01:41
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
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Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

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Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

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В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

Лидером по низкой зарплате стала отрасль легкой промышленности, где менее 15 тысяч рублей зарабатывают более 30 процентов россиян.
Обновлено в 21:32
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Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Обновлено в 16:32
Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
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Армия и оружие

Япония собралась создать космическое подразделение Сил самообороны

Правительство Японии в следующем году намерено сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны, сообщает издание «Иомиури».
Обновлено в 22:01
Политика

Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце

Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

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Обновлено в 03:46
Политика

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
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Полицейским могут повысить пенсионный возраст

Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.
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Обновлено в 21:00
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Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Обновлено в 21:58
Наука

В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
Обновлено в 21:53
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В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

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Транспорт

В метро возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес на стадионе «Динамо»

Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом со стадионом "Динамо", где вечером 4 августа проходит концерт Дженнифер Лопес, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 15:32
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Космос

Робота «Федора» научили шутить и философствовать

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Обновлено в 20:49
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды

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Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80

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Обновлено в 11:59
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Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек

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