Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РоссииГазета.Ru 02:19
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.
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Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
Википедия страхованиявчера в 01:41
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Армия и оружие
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Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
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МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
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Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.
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В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
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Наука
В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
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Транспорт
В метро возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес на стадионе «Динамо»
Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом со стадионом "Динамо", где вечером 4 августа проходит концерт Дженнифер Лопес, передает телеканал Москва 24.
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22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
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Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
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Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
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Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек
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