Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Кино «Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов» Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".

Общество Последствия сильного ливня в Благовещенске попали на видео Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улиц, сработала защита на подстанции "Моховая", что привело к отключению насосов на водозаборе, сообщает РИА Новости.

Кино Американские телекритики выбрали лучшие сериалы сезона Ассоциация телекритиков США вручила ежегодные премии лучшим работам в 13 категориях, сообщает Variety.

Футбол У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян «Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Экономика «Основа» увидела себе цену Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".

Экономика Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Хоккей СКА проиграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open СКА провёл первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Гаджеты Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.

Экономика Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Политика Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.

Технологии Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Теннис Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вашингтоне Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ATP.

Общество Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.

Политика Трамп назвал причину массовых расстрелов в США Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Здоровье Медики назвали способы самолечения, которые опасней самих заболеваний Медики рассказали, какие народные способы самолечения представляют большую опасность, нежели само заболевание.

Авто Худшие и лучшие машины «Форсажа» Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.