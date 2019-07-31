Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
Википедия страхованиявчера в 01:41
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт. Об этом 3 августа заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Культура
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 08:27
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
Обновлено в 09:00
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Футбол
РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 09:35
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43