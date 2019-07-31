Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
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В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Российская газетавчера в 21:00

В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС

RT на русском02:27

В России вступил в силу закон, добавляющий еще одну строчку в платежку ЖКХ

URA.Ruвчера в 22:32

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

РИА Новости00:21

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Эхо Москвы05:00

Законы, вступающие в силу 4 августа

Парламентская газетавчера в 17:30

Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт

Википедия страхованиявчера в 01:41
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия

Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия

ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа

В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса

В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера

Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Кино

Принц Чарльз может сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз получил приглашение сыграть небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.
Обновлено в 08:01
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Общество

Президент ОАЭ помиловал более 650 заключенных в честь Курбан-байрама

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал более 650 заключенных в честь наступающего праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.
Обновлено в 08:04
Футбол

Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами

Обновлено в 08:14
Общество

Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву

"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Футбол

Ройс считает, что «Боруссия» заслуженно победила «Баварию»

Капитан и нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал победу над "Баварией" в матче за Суперкубок Германии (2:0). – Матч не отражает реального положения дел, так как обе команды еще находятся на стадии предсезонки, – цитирует официальный сайт "Баварии" Ройса.
Обновлено в 00:20
Происшествия

На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Обновлено в 06:39
Футбол

Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 06:43
Общество

Жители тысяч домов остались без электричества в Индонезии

Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен.
Обновлено в 07:56
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Спорт

Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года

Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Бузова и Ивлеева зарабатывают до 1 млн рублей за один пост в Instagram

Стоимость рекламной интеграции в Instagram-аккаунтах Ольги Бузовой, Насти Ивлеевой и других звёзд доходит до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 05:47
Автоспорт

Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2

Обновлено в 07:40
Футбол

«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко

В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.
Обновлено в 05:55
Интернет

Instagram и WhatsApp сменят название

В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейшая разработка российских военных - беспилотник "Охотник" - совершил первый полет.
Обновлено вчера в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
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