Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
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Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
Википедия страхованиявчера в 01:41
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Ройс считает, что «Боруссия» заслуженно победила «Баварию»
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