Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РоссииГазета.Ru вчера в 02:19
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация.
Читать в источнике
Оценить337
Подробнее о событии
Показать все источники
В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Эхо Москвывчера в 05:00
Закон о страховании жилья от ЧС может заработать лишь в 15-20 регионах РФ - эксперт
Википедия страхования03 августа в 01:41
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Культура
Последний день голосования: краснотурьинский проект на третьем месте
Сейчас краснотурьинский проект уверенно занимает третье место, но догнать лидера голосования уже, увы, вряд ли удастся.
Обновлено в 00:04
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
На кинофестивале в Выборге показали «Сквозь черное стекло»
Обновлено вчера в 19:44
Экономика
В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидента
Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме
Обновлено вчера в 23:29
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Футболист и ведущий Евгений Савин крестил дочь
Футболист и ведущий Евгений Савин крестил дочь Евгений Савин стал отцом в начале лета.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой
Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо, Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
Обновлено в 00:00
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение тепла в Москву к середине недели
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды в столичный регион к середине наступившей недели.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Десятки дач на островах под Хабаровском затопило
Десятки дач на островах, находящихся под Хабаровском, были затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур до 443 сантиметров.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Кемерове мужчина пропал с двумя маленькими детьми
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Волгоградцам назвали способы, как побороть метеозависимость
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:17
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Строительство нового жилья в Тулуне начнется уже на этой неделе
Подготовительные работы на площадках, где будут строиться новые объекты жилья и социальной сферы для пострадавших от паводков в Тулуне, начнутся уже на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:57
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено вчера в 11:25