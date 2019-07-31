Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
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В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

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