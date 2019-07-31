Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
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Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Здоровье
В медучреждения Башкирии закуплены дефибрилляторы
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 26 медицинских организаций Башкортостана закуплены дефибрилляторы.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
«Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте»
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле разгромно уступил "Атланте" (0:3) в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено вчера в 19:20
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
В России исчезнут десятки профессий
В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
МИД РФ предупредил россиян о тропическом шторме во Вьетнаме
На северо-восточную часть Вьетнама обрушился тропический шторм, жертвой которого стал один человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщил в субботу МИД России.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Рэпер Фэйс на концерте в Москве поддержал участников протестов в столице
По данным проекта ОВД-Инфо, полиция задержала почти 830 человек. Не менее девятнадцати из них провели ночь в отделениях.
Обновлено в 02:31
Политика
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила 16 крупных очагов пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено вчера в 16:35
Технологии
Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров
Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая на $300 млрд
В заключение американский лидер добавил, что сейчас торговые переговоры продолжаются и «в ходе переговоров США начнут 1 сентября вводить незначительные дополнительные пошлины в размере 10% на оставшийся импорт из Китая, оценивающийся в 300 миллиардов долларов».
Обновлено 01 августа в 15:49
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26