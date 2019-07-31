Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
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Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
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В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы
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Общество
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Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
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Закованный в наручники труп наркомана нашли на даче в Ленобласти
В Санкт-Петербурге полиция нашла на даче труп 32-летнего наркомана, руки которого были закованы в наручники, а ноги — связаны.
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
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Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
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Политика
Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»
Новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.
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Обновлено в 03:51
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Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
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Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии
Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.
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Обнаженная Анджелина Джоли снялась в рекламном ролике
Американская певица и сценарист Анджелина Джоли приняла участие в съемках рекламы духов марки Eau de Parfum Intense фирмы Guerlain.
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Происшествия
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Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несогласованной акции в центре Москвы.
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В Алабине начались соревнования по танковому биатлону АрМИ-2019
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Обновлено вчера в 18:50
Футбол
Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в «Милан»
Лучший игрок Кубка африканских наций по футболу 2019 года алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в "Милан".
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Политика
Иран задержал иностранный танкер
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.
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Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
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