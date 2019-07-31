Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силуГазета.Ru 02:34
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.
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Политика
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Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
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Культура
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
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Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
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Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
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Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
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Компания Hyundai подготовила к старту продаж новый хэтчбек i20 и его внедорожную модификацию i20 Active.
Обновлено 02 августа в 23:55
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
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Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
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Космос
Эксперты прогнозируют конец света 12 августа
Астрономы пока не подтверждают версию конца света.
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Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
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Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа
Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Беглов подвел «ВКонтакте» итоги работы за неделю
Обновлено в 09:15
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ
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